Regionali, Alfredo Antoniozzi (FdI): «In bocca al lupo a Tridico, lo batteremo»

ROMA – “All’on. Pasquale Tridico, nostro avversario alle regionali in Calabria, il mio in bocca al lupo. Spero con tutto il cuore di batterlo alla campagna elettorale ma ne rispetto la figura“. Lo ha detto il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi all’indomani del sì dell’ex presidente dell’Inps alla candidatura per le prosisme elezioni in regione.

“L’auspicio nell’interesse dei calabresi è che sia una campagna elettorale di contenuti sul futuro della Calabria e non di veleni – aggiunge il deputato cosentino -. Da militante prima ancora che da parlamentare sono a disposizione del mio partito e della coalizione per lavorare nell’interesse della mia terra. Onestamente non mi piace il clima invelenito che mette insieme la politica a questioni giudiziarie: vale per la Calabria, vale per Milano, vale per chiunque”. Antoniozzi si dice “certo che i calabresi ci premieranno ma sono abituato all’umiltà e al rispetto degli avversari. Chi pensa che gli altri siano nemici fa un brutto gioco alla politica. Sono fiducioso nel successo di Fratelli d’Italia per la credibilità di Giorgia Meloni e di tutta la classe dirigente -conclude – e di tutto il centrodestra insieme al presidente Occhiuto“.