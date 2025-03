“Regala un sogno” e giocatori ‘sbadati’, i fortunati in Calabria che non hanno ancora incassato le vincite

- Advertisement -

ROMA – A dicembre del 2024, grazie all’iniziativa speciale “Regala un sogno” di SuperEnalotto SuperStar sono stati assegnati 1.000 premi garantiti da 10mila euro ciascuno, per un totale di 10 milioni di euro nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 200 di martedì 17 dicembre 2024, n. 201 di giovedì 19 dicembre 2024, n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 e n. 203 di sabato 21 dicembre 2024 con 250 premi da 10.000€). Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia online che nei punti di vendita Sisal di tutta Italia. E mentre in più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno – rileva l’Agenzia Agimeg – che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi, infatti, sono 82 quelli non ancora riscossi.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Di seguito le località in Calabria delle vincite in attesa di riscossione, suddivise in base alla data del concorso giocato:

Estrazione n. 200 di martedì 17 dicembre 2024 – sono 25 i premi non ancora riscossi, in scadenza il prossimo 17 marzo 2025:

– Reggio Calabria (Rc) – P.d.V. Sisal Rotary Service situato in Str. Stat. 106 Jonica, 58

Estrazione n. 202 di venerdì 20 dicembre 2024 – sono 20 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 20 marzo 2025:

– Reggio Calabria (Rc) – P.d.V. Sisal Tabacchi Edicola situato in Via Cantaffio, 38/B

– San Marco Argentano (Cs) – P.d.V. Sisal Bar Eurobet situato in Contrada Corso, SNC

Estrazione n. 203 di sabato 21 dicembre 2024 – sono 23 i premi non ancora riscossi in scadenza il prossimo 21 marzo 2025:

– Rizziconi (Rc) – P.d.V. Sisal Beer Corner Heineiken situato in Contrada Cariati cc Porto degli Ulivi, SNC.

Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 10.000€ – pari a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 17, 19, 20 o 21 marzo 2025 a seconda della data del concorso giocato.