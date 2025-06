Referendum: l’affluenza alle urne alle 19 in Calabria è del 10,1%. Cresce il dato di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – Lieve aumento dell’affluenza alle urne nell’aggiornamento delle 19:00. Alle ore 12:00 di oggi, domenica 8 giugno, l’affluenza in Calabria per i cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza è stata del 4,38%, inferiore alla media nazionale del 7,4%. Alle 19:00 invece la percentuale sale e fa registrare per quanto riguarda il dato regionale, il 10,1%. Il dato nazionale invece sale al 15,8%.

Come per le 12 (5,5%) la provincia con la partecipazione più alta è stata Catanzaro che registra il 12,6%.

Se alle 12 a Cosenza si è recato alle urne il 4,83% degli aventi diritto, alle 19 l’affluenza alle urne con l’11%.

A seguire Reggio Calabria con l’8,3% e Vibo Valentia con una percentule dell‘8,1%. Crotone registra il 7,9%.

Per quanto riguarda la Città di Cosenza si è recato alle urne alle 19:00, il 14,2% degli aventi diritto mentre alle 12 il dato si era fermato al 6,7%.

Dati che evidenziano ancora una bassa partecipazione elettorale, che potrebbe influenzare il raggiungimento del quorum del 50%+1 degli aventi diritto necessari per la validità dei referendum. I seggi, lo ricordiamo, resteranno aperti fino alle 23:00 di oggi e riapriranno domani dalle 7:00 alle 15:00.

Ballottaggio a Lamezia Terme

Affluenza al 20,28% al rilevamento delle 19 per il ballottaggio per l’elezione del sindaco di Lamezia Terme che vede confrontarsi il candidato di centrodestra Mario Murone e quella di centrosinistra Doris Lo Moro. Un dato in calo di circa 15 punti rispetto a due settimane fa. In occasione del primo turno, alle 19, infatti, aveva votato il 35,10% degli aventi diritto.