Reddito Energetico, decreto in gazzetta: 80 milioni di incentivi alle famiglie calabresi con redditi bassi

COSENZA – Nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell’8 novembre è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il quale viene istituito il Fondo nazionale reddito energetico: l’obiettivo del provvedimento è agevolare i nuclei familiari in condizione di disagio economico, per l’installazione di impianti fotovoltaici realizzati in assetto di autoconsumo. Soggetto gestore delle attività per l’operatività del Fondo, a cui è assegnata una dotazione finanziaria iniziale di 200 milioni di euro per le annualità 2024 e 2025, è il Gestore dei Servizi Energetici: il GSE si occuperà, tra l’altro, di pubblicare i bandi per la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni sul proprio sito istituzionale.

Accesso agevolato all’energia rinnovabile

L’obiettivo è consentire l’accesso agevolato all’energia rinnovabile per persone che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore ai quindicimila euro o a trentamila, avendo almeno quattro figli a carico. Il Fondo Reddito Energetico, alla cui operatività lavora il Gestore Servizi Energetici (GSE), è di natura rotativa e mette a disposizione per le annualità 2024-2025 complessivi duecento milioni di euro, per gran parte nel Mezzogiorno: sono infatti destinatari dell’80% delle risorse le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Fondo può essere incrementato con un versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, Regioni, Province, ma anche organizzazioni pubbliche e realtà no-profit. Le risorse sono ripartite, per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, come di seguito indicato: 80.000.000 (ottanta milioni) di euro alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 20.000.000 (venti milioni) di euro alle restanti regioni o province autonome.

Gli impianti fotovoltaici al servizio di unità residenziali nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, dovranno essere di potenza nominale non inferiore ai due kilowatt e non superiore ai sei, o comunque non andare oltre la potenza nominale in prelievo sul punto di connessione. Gli impianti, per i quali il decreto destina un contributo in conto capitale, devono essere realizzati su coperture e superfici, aree e pertinenze di cui il soggetto beneficiario sia titolare di un valido diritto reale.

Chi può beneficiare del Reddito energetico

Possono beneficare delle agevolazioni di cui al presente decreto esclusivamente le persone fisiche appartenenti a nuclei familiari in condizione di disagio economico, secondo le modalità e le condizioni definite nel Regolamento del Fondo. Sono considerati in condizione di disagio economico i nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 15.000,00 (quindicimila) euro, ovvero inferiore a 30.000,00 (trentamila) euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, come risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta di certificazione dell’ISEE, formulata attraverso i servizi digitali dell’INPS, relativa all’anno antecedente a quello di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di agevolazione e può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia in capo al medesimo soggetto beneficiario, che in capo allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE.

Il Fondo può essere incrementato mediante versamento volontario da parte di amministrazioni centrali, regioni, province autonome, altri enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit, ovvero mediante risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. I soggetti di cui al primo periodo stipulano appositi accordi con il Ministero per l’assegnazione delle ulteriori risorse versate rispetto alle pertinenti aree geografiche.