Reddito di cittadinanza, in Calabria beneficiari dimezzati di oltre un quarto

CATANZARO – Ad agosto 2023 le famiglie calabresi beneficiarie del Reddito di cittadinanza (RdC) o della Pensione di cittadinanza (PdC), erano complessivamente circa 58 mila, pari al 7,2% di quelle residenti (6,9 nel Mezzogiorno e 3,4 in Italia). La diminuzione è stata pari ad oltre un quarto rispetto all’anno scorso. Lo rileva Bankitalia.

“La riduzione – è detto nella nota congiunturale di aggiornamento presentata l’altro giorno a a Catanzaro – riflette soprattutto i recenti cambiamenti normativi introdotti nella disciplina del reddito per il 2023, che hanno comportato la sospensione delle erogazioni per le mensilità successive alla settima per le famiglie in cui non sono presenti minorenni, ultrasessantenni, persone con disabilità o in carico ai servizi sociali territoriali.

Da settembre gli individui di età compresa tra i 18 e i 59 anni in condizioni di disagio economico e non altrimenti assistiti perché ritenuti occupabili possono accedere, sotto determinate condizioni, al supporto per la formazione e il lavoro (Sfl), un’indennità di durata limitata volta a supportare il loro inserimento nel mercato del lavoro. A partire dal prossimo anno il reddito sarà sostituito dall’assegno di inclusione (AdI) come principale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale a favore delle famiglie svantaggiate con componenti “fragili”.

Secondo stime di Bankitalia, basate sui dati dell’Osservatorio Inps fino a luglio 2023, i nuclei con minori o disabili erano poco meno della metà dei beneficiari totali del reddito”. Con riferimento alle altre forme di sostegno alle famiglie, secondo i più recenti dati disponibili dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) riferiti al 2022, in Calabria la quota di utenze domestiche destinatarie dei bonus sociali per l’elettricità e per il gas era pari, in entrambi i casi, al 19%, valori superiori alla media nazionale (circa 12% per ciascuna misura) e in crescita rispettivamente di circa 5 e 7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.