Recuperata la 75esima vittima del naufragio. Il corteo si ferma in spiaggia

CUTRO (KR) – E’ stata trovata la 75ma vittima del naufragio del barcone di migranti nel mare di Steccato di Cutro dove è in corso la manifestazione con corteo “Fermare la strage subito” promossa da Rete Asilo. Si tratta di un uomo adulto di cui non è stata precisata l’età apparente. Il corpo senza vita è stato individuato al largo da una motovedetta della Guardia costiera in servizio di pattugliamento nella zona della tragedia. Gli operatori hanno recuperato il corpo che è stato portato a bordo della motovedetta nel porto di Le Castella di Isola Capo Rizzuto.

Il corteo “Fermare la strage subito” promosso oggi a Cutro, è giunto sulla spiaggia di Steccato di Cutro ad alcune centinaia di metri dal luogo del naufragio. I sindaci di numerosi comuni, non solo del crotonese – c’è anche quello di Catanzaro Nicola Fiorita – hanno deposto una corona e fiori lungo il tratto di arenile. Indossano una fascia bianca al braccio in segno di lutto per i bambini morti nel naufragio, 30 con la bambina di 5-6 anni recuperata stamani e 21 nella fascia d’età tra 0 e 12 anni.