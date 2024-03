“Recruiting day”di Webuild in Calabria: affluenza record. Cantiere lavoro Italia, 10mila assunzioni entro il 2026

CATANZARO – Trecento persone hanno partecipato oggi a Catanzaro al recruiting day organizzato da Webuild, in collaborazione con la Regione Calabria, presso la Cittadella Regionale Jole Santelli. La partecipazione straordinaria è avvenuta per le selezioni di persone interessate a lavorare in Webuild nell’ambito della campagna “Cantiere Lavoro Italia” di formazione e impiego avviata in Italia, e in particolare nel Sud, per la realizzazione delle opere infrastrutturali nel Paese.

Il “Recruiting Day

Rivolto in prevalenza ai giovani della regione Calabria che hanno concluso le scuole secondarie superiori e a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado, e a tutti coloro che sono attualmente in stato di disoccupazione e desiderano intraprendere un percorso di ricollocazione nel settore delle infrastrutture.

La giornata è propedeutica all’imminente avvio – previsto l’8 aprile – dei primi due corsi per formazione per operatori di cantiere che si svolgeranno presso le strutture della Cittadella di Catanzaro, messe a disposizione dalla Regione Calabria nell’ambito degli accordi previsti nel Protocollo di Intesa sottoscritto con Webuild. L’iniziativa, infatti, segue la firma del Protocollo di Intesa relativo all’avvio nella Regione del programma “Cantiere Lavoro Italia”, avvenuta lo scorso novembre tra il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e Pietro Salini, amministratore delegato Webuild.

“Cantiere Lavoro Italia”: 10mila assunzioni entro il 2026, l088% al Sud

Un programma lanciato da Webuild a novembre scorso, prevede a regime un programma di assunzione per 10.000 donne e uomini in Italia entro il 2026, di cui l’88% nel Sud Italia. L’iniziativa si articola in tre tipi di scuole rivolte a target differenziati, da giovani a non occupati, e in particolare: la Scuola del Territorio, con una formazione di base; la Scuola di Mestieri, per fornire competenze tecniche specialistiche alla manodopera; la Scuola delle Professioni, per garantire competenze più avanzate alle risorse impiegatizie nel cantiere. Con questo programma il Gruppo punta a formare e poi assumere diverse figure professionali, sia operai specializzati (tra cui escavatoristi, elettrici, impiantisti, e non solo), sia figure di staff (tra cui buyer, contabili lavori, ingegneri TBM). Alle persone selezionate, il Gruppo offre formazione di base e assunzione, formazione per specializzarsi, con contratto già dalla fase di formazione, vitto e alloggio gratuiti nella fase di specializzazione, attestazione delle competenze acquisite.

La campagna di Webuild punta a far fronte al crescente fabbisogno di personale per la realizzazione dei 19 progetti strategici che il Gruppo sta realizzando nel Sud Italia, con quasi 5.500 persone tra diretti e di terzi, e 4.300 imprese coinvolte da inizio lavori per i progetti in corso.