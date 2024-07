Recruiting day per lavorare nella manutenzione degli aerei Ryanair, si cercano 60 persone

CATANZARO – La sala museo della Cittadella regionale a Catanzaro ha ospitato oggi il recruiting day della South east aviation services (Seas), società di servizi aeronautici specializzata nella manutenzione in esclusiva della flotta di aerei di Ryanair, che è alla ricerca di 60 lavoratori per due profili professionali: tecnici manutentori aeronautici e personale di supporto alla manutenzione aeronautica. Circa 300 persone sono state selezionate dai centri per l’impiego in base alle competenze. Ryanair infatti, nei prossimi mesi sarà impegnata a costruire nell’aeroporto di Lamezia Terme due hangar e i tecnici e meccanici assunti lavoreranno lì e saranno formati a Bergamo dove la Seas ha la sede legale nell’aeroporto.

“Vorrei che la Cittadella si segnalasse anche per questo. Il lavoro che si fa nell’amministrazione pubblica – ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – deve servire a costruire lavoro non solo del pubblico, ma soprattutto delle imprese. Non è la prima volta che si svolgono iniziative del genere. Perché lo abbiamo fatto già in passato con altre aziende. Sono contento che oggi lo si faccia per Ryanair che guardava alla Calabria con un certo distacco fino a qualche tempo fa oggi invece sta investendo molto”.

“Il rapporto che abbiamo costruito e che ha già prodotto dei risultati in termini di incremento di voli – ha aggiunto Occhiuto – sta producendo dei risultati attraverso la creazione di posti di lavoro. Ne selezioneranno 60 e lo faranno grazie alla attività svolta dal dipartimento Lavoro della Regione e dall’assessore Giovanni Calabrese, perché con le risorse del Pnrr abbiamo potuto profilare i disoccupati calabresi. Quindi se un’azienda come Ryanair ci chiede quanti meccanici può selezionare noi siamo nella condizione di fornire una platea di giovani e meno giovani che possono partecipare alla selezione e così per tutte le altre imprese. È il modo di lavorare che secondo me la Regione deve avere. Forse se l’avesse avuto anche nei decenni passati la Calabria oggi sarebbe un po’ meglio”.

“Oggi – ha detto l’amministrazione delegato della Seas Alessandro Cianciaruso – sono 60 i lavoratori scelti, ma stimo che saranno sicuramente il doppio con la realizzazione degli hangar che avverrà in circa un anno e mezzo. Il guadagno dei profili base sarà di circa 1500 euro al mese per turni h24. Le figure di tecnico certificato possono arrivare a guadagnare fino a 3500 euro al mese“.

“La missione più importante della Regione Calabria – ha spiegato l’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese – è quella di creare le condizioni per dare lavoro ai calabresi. Questa è la risposta, diamo la possibilità a tantissimi calabresi di lavorare in Calabria, per la Calabria. Oggi c’è una risposta importante. Il plauso va anche al dipartimento lavoro che in pochissimo tempo ha organizzato questa giornata di recruiting”.

Due profili che saranno formati nell’accademia di Bergamo

“Cerchiamo profili professionali da avviare alla carriera di manutentore – spiega nel dettaglio Cianciaruso- e sono sostanzialmente due: un tecnico manutentore che seguirà una formazione più corposa e di una durata maggiore e un secondo, che in gergo viene definito meccanico qualificato, che svolgerà una manutenzione di livello iniziale. Entrambi i profili vengono formati direttamente da noi e nella nostra accademia che abbiamo a Bergamo e assunti dalla nostra società di manutenzione che opera in tutti gli aeroporti italiani compreso anche l’aeroporto di Lamezia Terme nell’attesa che il nostro cliente principale realizzi questi due hangar di manutenzione sull’aeroporto di Lamezia e queste figure saranno quelle che poi ci lavoreranno”.