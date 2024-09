Recruiting day in Regione: assunzione di 80 autisti di bisarche. Il 2 ottobre la seconda fase

CATANZARO – Mercoledì 2 ottobre, dalle ore 9.30, organizzato dal Dipartimento regionale Lavoro, si terrà, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, la seconda fase del recruiting day di Automar, azienda specializzata in servizi di logistica integrata per l’automotive, parte di Grimaldi Group.

“Dopo la prima azione del 9 luglio scorso, con i colloqui rivolti ai candidati con esperienza pregressa, ora – dichiara l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale Giovanni Calabrese – si passa alla seconda fase. Possono presentarsi lavoratori interessati, in possesso dei requisiti minimi richiesti, anche senza esperienza pregressa. L’obiettivo è assumere circa 80 autisti di bisarche. Sono molto soddisfatto per i risultati sin qui raggiunti nei diversi recruiting day organizzati dalla Regione, ricordo, oltre ad Automar, anche quelli effettuati per Webuild. Un metodo di successo che mette direttamente in contatto le aziende con i lavoratori e che forma le persone in base alle necessità creando lavoro certo e di qualità”.

Autisti di bisarche corso di formazione

L’azienda offre: corso di formazione teorico-pratico della durata fino a 2 mesi; retribuzione netta di 1.500 euro/mese durante il periodo di formazione, con incremento fino a 3.200 euro/mese dopo la fase formativa; due rientri mensili garantiti nella sede Automar di riferimento (Gioia Tauro); buoni pasto; per i fuori sede, pernottamento in B&B nei weekend fuori residenza; estensione a carico aziendale della polizza assicurativa “Sanilog” per coniuge e figli minorenni (o maggiorenni, se disabili). Gli interessati possono verificare i requisiti minimi richiesti dall’azienda e pre-registrarsi per l’evento del 2 ottobre al seguente link:

Registrazione recruiting day Automar

Successivamente, ci si potrà recare direttamente nella sede della Regione, a Catanzaro, il 2 ottobre, dalle 09:30, dove l’azienda effettuerà il reclutamento.