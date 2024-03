Rapina un tabacchino, armato di taglierino si rifugia su un autobus per sfuggire alla Polizia

REGGIO CALABRIA – Attimi di paura ieri sera a Reggio Calabria. Un uomo di 42 anni, con diversi precedenti penali, dopo essersi introdotto all’interno di una rivendita di tabacchi nella zona sud della città, armato di taglierino ha minacciato il titolare e si è fatto consegnare l’incasso della giornata.

Intanto al Numero Unico di Emergenza, il 112, era arrivata la segnalazione di quanto stava accadendo e la Polizia si è subito diretta sul posto. Intanto il rapinatore, per cercare di fuggire, è salito a bordo di un autobus del trasporto pubblico che stava transitando nei pressi della tabaccheria. L’autista si è rifiutato di aprire le porte del mezzo e consentire la salita, ma l’uomo ha forzato le porte del mezzo e dopo essere salito a bordo, ha minacciato il conducente.

Gli agenti hanno raggiunto il bus e bloccato il soggetto che aveva anche tentato di disfarsi della refurtiva. Nelle tasche aveva il bottino, poco più di 600 euro. Recuperato il taglierino e un paio di guanti. Il denaro è stato restituito al tabaccaio mentre l’uomo è stato tratto in arresto per rapina aggravata e per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Dopo le formalità è stato tradotto nella casa circondariale locale.