Rapina la ex moglie e la picchia ripetutamente anche davanti al figlio di 5 anni: arrestato

CIRO’ MARINA – E’ accusato di ripetuti maltrattamenti e rapina nei confronti dell’ex moglie: un trentatreenne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal gip su richiesta della Procura di Crotone. Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip, l’uomo a partire dal 2022, avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente l’ex moglie in diverse e ripetute occasioni tanto da ingenerarle uno stato di soggezione e paura tale da costringerla a rimettere una querela già presentata due anni fa.

I primi accertamenti, condotti subito dopo la denuncia della donna, hanno consentito di raccogliere un quadro indiziario importante, da cui è emerso che le condotte violente, vessatorie e finalizzate anche al controllo degli spostamenti della vittima, nella cui autovettura, nel 2023, avrebbe installato un rilevatore Gps occulto, non si sarebbero fermate né quando la vittima, a causa di problematiche fisiche, era stata costretta a muoversi utilizzando delle stampelle, né in presenza del loro figlio minore, di cinque anni.

Le indagini dei militari, inoltre, hanno anche consentito di ricostruire un episodio di rapina, avvenuto nell’aprile del 2023, quando il trentatreenne, dopo aver aggredito verbalmente la donna, si era impossessato della sua autovettura per poi colpirla con calci e schiaffi. L’uomo è stato portato in carcere.