Rapina in gioielleria e aggressione al titolare, arrestato anche il secondo ladro

Il rapinatore che era riusciuto a scappare ora è stato fermato ed identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella gioielleria

REGGIO CALABRIA – È stato identificato e fermato anche il secondo bandito che nel maggio scorso aveva effettuato una rapina in pieno centro in una gioielleria di Reggio Calabria. La polizia aveva bloccato subito una prima persona e l’aveva arrestata. Il secondo responsabile, invece, era riuscito a scappare.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della gioielleria, gli inquirenti sono riusciti ad identificare anche il ladro che era riuscito a scappare. Si tratta di un 49enne residente a Catania. Nei suoi confronti la Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica. Nel corso della rapina uno dei due titolari fu aggredito e picchiato dai rapinatori, riportando alcune lesioni.

