Rapina da 41mila euro al Bingo, coppia sottoposta a fermo

REGGIO CALABRIA – La Squadra Mobile di Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di due persone, un uomo e una donna, entrambi reggini e conviventi. Si tratta di P.G. e R.P. Lui è finito in carcere e mentre lei è stata posta agli arresti domiciliari. I due sono ritenuti responsabili della rapina aggravata commessa ai danni dell’attività commerciale Bingo in località Archi. Un colpo che fruttò alla coppia 41mila euro.

L’uomo, dalle indagini, è ritenuto l’esecutore materiale della rapina. Dopo essersi nell’esercizio commerciale completamente travisato con indosso, sopra gli abiti, una divisa a mezze maniche ad uso cosmetico/sanitario ed uno scaldacollo a copertura del volto, aveva minacciato uno dei dipendenti con una pistola, rivelatesi poi giocattolo. Abbigliamento e pistola sono stati poi rinvenuti nel corso della successiva perquisizione a casa dell’indagato. Dopo aver intimato al dipendente di aprire la cassaforte con i contanti e preso il denaro si è poi dato alla fuga a bordo di un’autovettura con apposta una targa rubata sopra a quella reale del mezzo.

La donna, secondo le indagini, avrebbe fornito supporto materiale e logistico all’autore materiale della rapina. Dall’analisi delle immagini di diversi impianti di video sorveglianza infatti, i due complici, al fine di eludere le indagini, avrebbero utilizzato due autovetture, di cui una noleggiata dalla donna e l’altra in uso all’uomo. Il giorno della rapina, lui si sarebbe recato al Bingo con l’auto noleggiata cui era stata apposta la targa rubata e dopo il colpo si sarebbe dileguato a bordo della vettura condotta dalla convivente che lo attendeva, non molto distante dal quartiere Archi. Una volta insieme i due si sarebbero invertiti alla guida delle auto per poi rimuovere le targhe rubate, al fine di rendere ulteriormente difficoltosa per le Forze dell’Ordine la loro individuazione.