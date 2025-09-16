HomeArea Urbana

Randagismo, parte il piano in Calabria: 30 nuovi canili e 3 ospedali veterinari, uno a Cosenza

Il documento approvato disegna un quadro di interventi fino al potenziamento delle campagne di sterilizzazione, alla microchippatura obbligatoria e al completamento dell'anagrafe degli animali da compagnia

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO –”Governare il randagismo, in questi anni la Regione Calabria si è finalmente dotata di uno strumento organico e strutturato per contrastare un fenomeno che rappresenta da anni una criticità sociale, sanitaria e di decoro urbano”. Lo dichiara una nota della Regione Calabria che precisa che “su iniziativa del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, incaricato dal presidente Roberto Occhiuto anche sul dossier della Regolamentazione del randagismo e per il benessere degli animali da compagnia, grazie all’opera di sensibilizzazione del sottosegretario Wanda Ferro, sono state approvate nei mesi scorsi anche le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale 2025-2027″.

Sterilizzazione, microchippatura, anagrafe e 30 nuovi canili

Il documento approvato disegna un quadro di interventi concreti e innovativi: dalla realizzazione di 30 nuovi canili regionali a tre ospedali veterinari distrettuali (a Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza), fino al potenziamento delle campagne di sterilizzazione, alla microchippatura obbligatoria e al completamento dell’anagrafe degli animali da compagnia. Anche questa – commenta Pietropaolo – rappresenta una scelta di civiltà che rafforza il volto europeo e moderno della Calabria.

Nuovi sistemi di tracciabilità, formazione per operatori e sanzioni

Accanto a queste azioni strutturali sono stati previsti anche incentivi per le adozioni dai canili, nuovi sistemi di tracciabilità, nuove e più efficaci campagne mediatiche ed educative, percorsi di formazione degli operatori e nuove norme di monitoraggio e sanzioni. Il Piano regionale, che verrà redatto dal Dipartimento Salute e Welfare seguendo le linee guida approvate, potrà contare su una copertura finanziaria fino a 6 milioni di euro, individuata nell’ambito della programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027.

Il pacchetto di azioni include anche campagne di sensibilizzazione nelle scuole, iniziative di comunicazione rivolte ai cittadini e corsi per il personale addetto alla gestione delle strutture. Centrale il ruolo dei servizi veterinari delle ASP, che hanno dato ampia approvazione alle strategie delineate. È un lavoro di squadra – conclude Pietropaolo – che ci permette di affrontare finalmente il randagismo con strumenti moderni, trasparenti e duraturi, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali più recenti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

omicidio-vicenza_coniugi

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino Umberto Pietrolungo

Provincia
VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...
Paola Treni stazione frecciarossa

Intercity in ritardo cronico e Alta velocità a passo lento. La Salerno-Reggio Calabria tra...

Calabria
COSENZA - L’alta velocità ferroviaria italiana mostra crepe significative sulla puntualità dei convogli. E tra le tratte più critiche spicca la Salerno‑Reggio Calabria, etichettata...

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

Area Urbana
RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso attacca Occhiuto

Area Urbana
COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...
Noemi-Mele_Carlo-Conti

Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a Tale e Quale...

Area Urbana
COSENZA - Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37359Area Urbana22466Provincia19906Italia8033Sport3871Tirreno2958Università1466
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

omicidio-vicenza_coniugi
Provincia

Coniugi uccisi nel ’91 a Vicenza, ergastolo per il killer cosentino...

VICENZA - Ergastolo per Umberto Pietrolungo, 58 anni, calabrese di Cetraro (Cosenza) già detenuto per altri reati e ritenuto così dal tribunale di Vicenza...
Area Urbana

Rende, la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti tirocinanti

RENDE (CS) – Con grande senso di responsabilità, la Giunta comunale di Rende ha deliberato l'adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini...
Caruso_Occhiuto
Area Urbana

«Cosenza senza nuovo ospedale, basta prendere in giro i cosentini». Caruso...

COSENZA - "Non si continui a prendere in giro i calabresi ed, in particolare, i cosentini. La Regione Calabria ed il suo presidente uscente...
Noemi-Mele_Carlo-Conti
Area Urbana

Naomi Mele, la ballerina cosentina torna per la seconda volta a...

COSENZA - Prosegue senza sosta l’ascesa artistica di Naomi Mele, giovane e talentuosa ballerina originaria di Cosenza, che negli ultimi anni si è fatta...
Cosenza-Castrizio
Area Urbana

Castrizio a Cosenza, l’autorità nel campo dell’archeologia apre l’anno del Telesio

COSENZA - Ad inaugurare il nuovo anno scolastico al Liceo Classico Bernardino Telesio di Cosenza la lectio magistralis del Professor Daniele Castrizio, un'autorità riconosciuta...
carabinieri
Provincia

Castrovillari, è mistero su due bimbi di 4 e 5 anni...

CASTROVILLARI (CS) - E' avvolta nel mistero la scomparsa di due fratellini, di di cinque e quattro anni, di cui non si hanno più...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA