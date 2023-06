Randagismo, 37 associazioni si incontrano in Regione: «Abbiamo qualcosa da dire…»

CATANZARO – “Abbiamo qualcosa da dire… – Il randagismo attraverso i nostri occhi” è il titolo dell’incontro in programma giovedì 22 giugno, alle 11, nella sala verde della cittadella regionale per affrontare criticità, difficoltà, punti di forza e debolezza, soluzioni, su un argomento tanto discusso, che ancora oggi non viene recepito e trattato come “problema da affrontare”. La Conferenza è un inno all’incessante, costante e instancabile “lavoro” delle associazioni sul territorio.

Sono stati ufficialmente invitati ad “ascoltare” tutti gli attori protagonisti di questa problematica seria e reale che da oltre trent’anni marchia il Sud Italia come tra i peggiori risolutori: presidente della Regione, dipartimento della Salute e della Medicina Veterinaria, sindaci dei vari comuni facenti parte le associazioni aderenti, Azienda Sanitaria Provinciale Veterinaria di tutte le province, e con questo comunicato apriamo la porta della Conferenza a tutte le persone, cittadini, volontari, associazioni di categoria, sindaci e altro, interessati a sentirci parlare. Una conferenza costruttiva e non distruttiva che vede l’adesione di 37 associazioni che operano sull’intero territorio calabrese.