‘Rafforzamento della presenza della Polizia in Calabria, alta l’attenzione del Governo sulla sicurezza’

CATANZARO – “Continua il rafforzamento della presenza della Polizia di Stato in Calabria attraverso un importante incremento di organico su tutto il territorio regionale. Come reso noto dal sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, arriveranno settanta nuovi agenti in base a quanto previsto dal piano assegnazioni di dicembre del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Si tratta di un altro segnale tangibile dell’attenzione del Governo nazionale al tema della sicurezza nella nostra regione per cui ringraziamo il presidente Giorgia Meloni, il ministro Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani”. Ѐ quanto afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

“Ringraziamenti non formali vanno all’Esecutivo nazionale e ai vertici delle forze dell’ordine, oltre che al sottosegretario Wanda Ferro che continua a seguire con grande tempestività questioni relative alle criticità e alle urgenze di una regione come la nostra. La Calabria – afferma ancora Montuoro – ha grande bisogno di incrementare la percezione della sicurezza: parliamo infatti della precondizione per lo sviluppo di un territorio tanto dal punto di vista economico quanto da quello sociale. La sicurezza passa anche attraverso il rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Dobbiamo riconoscere che in questa direzione è in atto uno sforzo enorme da parte del Ministero e del Governo che continua ad investire risorse in questo comparto per rimediare alle carenze e ai tagli perpetrate nelle precedenti legislature. Il sostegno agli enti locali e al grande lavoro quotidiano dei sindaci e degli amministratori in materia di sicurezza passa anche dal rafforzamento degli organici, dal potenziamento delle dotazioni e da una moderna e più efficace formazione degli uomini e delle donne al servizio dello Stato e della comunità”, conclude Montuoro.