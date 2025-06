Raccolti 710 chili di plastica e rifiuti in Calabria: oltre 80 studenti sensibilizzati grazie a Plastic Free

- Advertisement -

CATANZARO – Cinque eventi, 50 volontari attivi, 710 chili di plastica e rifiuti rimossi e oltre 80 studenti sensibilizzati: è questo il bilancio della mobilitazione promossa da Plastic Free Onlus in Calabria in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (5 giugno) e della Giornata degli Oceani (8 giugno). Un’iniziativa concreta che ha coinvolto scuole, cittadini e istituzioni locali, unite dall’obiettivo comune di proteggere l’ambiente e promuovere la sostenibilità.

Le attività si sono svolte tra il 5 e l’8 giugno scorsi, con le prime giornate dedicate all’educazione ambientale nelle scuole di Girifalco (Cz) e Mendicino (Cs). Nel fine settimana, invece, i volontari sono entrati in azione con i clean up nei comuni di Curinga (Cz), Grisolia (Cs) e Gioia Tauro (Rc), liberando spiagge, aree verdi e spazi urbani da centinaia di chilogrammi di rifiuti.

“Ogni gesto conta”

“La risposta dei territori è stata incoraggiante – ha dichiarato Alberto Fio, referente regionale di Plastic Free Calabria –. Abbiamo visto studenti curiosi, cittadini attivi e volontari instancabili unirsi per un obiettivo comune: proteggere la nostra terra e i nostri mari. Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza”. Fio ha inoltre sottolineato la crescente sensibilità ambientale della popolazione calabrese, che si dimostra sempre più pronta a collaborare per difendere l’ambiente: “Serve volontà, collaborazione e amore per la natura. Solo insieme si può ambire a un cambiamento concreto”.

Una Calabria più pulita e consapevole

Plastic Free conferma così la sua presenza sempre più radicata in Calabria, capace di mobilitare energie positive e diffondere una vera cultura della sostenibilità, che parte dal basso e coinvolge tutte le fasce della popolazione. Per partecipare ai prossimi eventi è possibile consultare la sezione “Eventi” sul sito ufficiale www.plasticfreeonlus.it e iscriversi gratuitamente. Ogni azione può contribuire a costruire un futuro più pulito e consapevole, per la Calabria e per il pianeta.