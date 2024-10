Quattro anni senza Jole Santelli: il ricordo della prima presidente donna della Calabria

COSENZA – Era il 15 ottobre del 2020 quando Jole Santelli, la prima donna presidente della Calabria, morì all’età di 51 anni, a otto mesi dal suo insediamento a Palazzo degli Itali, nella sua casa di Cosenza, a causa di un’emorragia interna dovuta a delle patologie tumorali di cui soffriva dal 2014. Deputata dal 2001 al 2020, è stata sottosegretaria di Stato al Ministero della giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da maggio a dicembre 2013 nel governo Letta.

“Meravigliosamente Jole, la mia adorata e dolcissima sorellina, sei e rimarrai sempre il mio grande amore”, scrive la sorella Paola Santelli.

“‘Mi sono ribellata alla malattia e combatto per la vita che è meravigliosa’ ripeteva con dignitoso coraggio”, racconta Antonia Pastorivo. “‘Il male’ spiegava ‘mi ha insegnato a non avere paura’. Era audace davvero la mia amica Jole nelle scelte e nella vita”.

Quattro anni senza Jole: il ricordo della politica

A quattro anni dalla sua scomparsa, sono tanti gli attestati di affetto sui social da parte del mondo politico, a partire da quello dell’attuale governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. “Quattro anni senza Jole. La prima donna a guidare la Calabria, la prima presidente capace di raccontare al Paese una Regione diversa, aperta, solare, pronta al cambiamento. Proseguiamo seguendo quel percorso, per costruire una Calabria che sia davvero terra di riscatto e opportunità”, scrive il presidente sul suo profilo social.

“Il ricordo di Jole Santelli è vivo in chi le ha voluto bene e si tratta di tantissimi calabresi, di ogni parte politica. Non voglio cadere nella retorica che è quasi inevitabile ma solo ricordare una grande donna che sarebbe stata certamente una grande presidente della Regione. Perché sapeva ascoltare, era incline al dialogo e concepiva il suo ruolo realmente come servizio”, afferma Simona Loizzo, deputato della Lega.

“Dopo quattro anni è sempre vivo in tutti noi il ricordo di Jole Santelli, strappata via giovane alla vita da una malattia. È stata la prima e unica presidente della Regione Calabria, è stata deputato e sottosegretario alla giustizia. Era una donna capace e sensibile, che avrebbe meritato una lunga vita. Era una donna intelligente, il cui ricordo appartiene a tutta la comunità. È una consolazione sapere che il palazzo della Regione è intitolato a lei. La ricordiamo con grande affetto”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Oggi desidero ricordare una donna forte e appassionata, Jole Santelli! La sua dedizione alla Calabria e al bene comune resta un esempio per tutti noi. Con il suo sorriso contagioso e la sua determinazione instancabile, ha lottato per la sua terra e per la vita. La sua eredità vive in ogni singolo gesto di chi crede in un futuro migliore per il proprio territorio”, dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.