Quartieri degradati e sicurezza a rischio: comunità gioiese «su piazza Eranova appelli inascoltati»

GIOIA TAURO (RC) – “Con grande dispiacere, ci troviamo nuovamente a portare all’attenzione pubblica la situazione di Piazza Eranova. L’abbandono, la sporcizia e il degrado che caratterizzano questo luogo non solo pregiudicano l’immagine del nostro territorio, ma sollevano anche gravi preoccupazioni riguardo la sicurezza dei residenti e, in particolare, dei bambini”. A tornare sulla situazione della zona è Renato Bellofiore, già sindaco e portavoce del Comitato “In Movimento” che spiega come le “attuali condizioni della piazza potrebbero rappresentare un serio rischio per chi la frequenta, soprattutto per i più giovani. E ciò, nonostante i numerosi appelli rivolti all’amministrazione comunale, rimane inascoltato”.

“Da mesi, il Comitato In Movimento ha cercato di richiamare l’attenzione delle autorità locali sulla situazione allarmante di questo spazio pubblico. Una piazza che, vista la sua posizione strategica vicino al mare e l’assenza di spazi analoghi nelle vicinanze, potrebbe rappresentare un punto di riferimento fondamentale per gli abitanti del quartiere Mazzagatti e per gli altri quartieri limitrofi”.

“Le immagini più recenti di Piazza Eranova sono drammatiche: una piazza letteralmente bruciata, sporca che testimonia l’incuria di un’area che avrebbe potuto prosperare come luogo di ritrovo e socializzazione, specialmente durante i mesi estivi. La piazza è un cuore pulsante di vitalità potenziale, essendo adiacente a locali comunali, attività commerciali, un palazzetto dello sport e persino una chiesa. Tuttavia, ciò che avrebbe potuto essere un fiore all’occhiello per la comunità, ora appare come una ferita aperta. Il degrado e l’incuria con cui Piazza Eranova viene trattata, nonostante gli appelli ripetuti del Comitato e dei cittadini, è inaccettabile. L’abbandono in cui versa mina non solo l’estetica della zona ma anche la qualità della vita di chi vive e lavora nelle vicinanze.

Da parte del Comitato In Movimento, ci auguriamo che l’amministrazione comunale prenda finalmente provvedimenti concreti per restituire a Piazza Eranova la dignità che merita, trasformandola in un vero e proprio luogo di aggregazione per tutti i cittadini.