‘Qualcuno’ dice no alla proiezione, il sindaco ribatte: «si farà. La Città non è dei criminali»

CATANZARO – Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita ha chiamato a raccolta la città dopo che la tappa del progetto Schermi-Cinema Multipiazza prevista per ieri sera nel quartiere Aranceto del capoluogo è stata annullata perché, ha spiegato l’associazione, “è pervenuta l’indisponibilità da parte di qualcuno del luogo ad accogliere il furgone di Schermi“. Fiorita ha quindi invitato la cittadinanza a partecipare, domenica sera, alla proiezione sempre nel quartiere Aranceto. “Un pugno di criminali – afferma il sindaco in una nota – ha sostanzialmente impedito la proiezione del film in programma nel cartellone della rassegna ‘Schermi’. Lo ha fatto con l’unico linguaggio che conosce: il linguaggio della violenza, della intimidazione, della inciviltà. Domenica sera, saremo tutti al quartiere Aranceto.

E l’auspicio è che vi sia tutta la città, non solo quella istituzionale ma quella Catanzaro che nella sua stragrande maggioranza è fatta di persone perbene, oneste, operose, che conoscono il senso e il valore della parola comunità”. “Lo scopo della rassegna – prosegue Fiorita – dei giovani operatori culturali che l’hanno pensata e organizzata, con il sostegno convinto dell’Amministrazione comunale, è di animare proprio le periferie, quelle porzioni di città che più hanno bisogno di allontanare da sé il rischio di sentirsi ai margini, di sentirsi esclusi, fuori dal contesto. Quelle porzioni di città che tutte le persone di buona volontà, ciascuno per la propria parte e per le proprie responsabilità, stiamo invece cercando di far sentire parte di una comunità che include e che non vuole lasciare dietro nessuno. La rassegna sta raccogliendo, come ha confermato il regista Mauro Lamanna un’accoglienza amorevole, com’è giusto e immaginabile che sia. Perché Catanzaro è capace di questi slanci di generosità.

E anche Aranceto si preparava a vivere la medesima esperienza, se non fosse stato per quel pugno di criminali che ha spinto gli organizzatori a sospendere la proiezione. Sospendere, ma non rinunciare. Perché non si rinuncia a vivere, perché la violenza non può avere alcun diritto di cittadinanza. Perché la violenza troverà sempre tutti noi a sbarrargli strada”. “Ed è bene – conclude Fiorita – che quel pugno di criminali se lo ficchi in testa una volta per tutte. La proiezione si farà domenica prossima, 16 luglio e noi saremo lì a ripeterglielo: Catanzaro non è la loro, non lo è la città e neppure quel quartiere. Catanzaro è dei catanzaresi perbene e solo di quelli”.