Pulizia delle spiagge e accessibilità per tutti: dalla Regione Calabria 450mila euro per i Comuni costieri

CATANZARO – La Regione Calabria investe sulla tutela dell’ambiente costiero e sull’inclusione sociale. Con il Decreto n. 740 del 16 maggio 2025, il Dipartimento “Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana” ha approvato l’Avviso pubblico per l’erogazione di un contributo ai Comuni costieri destinato alla pulizia delle spiagge libere e alla realizzazione di interventi per favorire l’accessibilità alle persone diversamente abili e/o con problemi motori. Il fondo complessivo stanziato è pari a 450.000 euro, di cui 400.000 euro per la pulizia delle spiagge e 50.000 euro per interventi di accessibilità, con un tetto massimo di 2.000 euro per Comune. Priorità verrà data ai Comuni dotati di Piano Comunale delle Spiagge approvato.

Le amministrazioni comunali interessate dovranno inviare domanda entro 20 giorni dalla pubblicazione sul BURC, utilizzando la PEC ufficiale del Dipartimento, e indicando chiaramente se si tratta della richiesta per la pulizia dell’arenile (Azione 1) o per la realizzazione di interventi a favore dell’accesso delle persone con disabilità (Azione 2).

I contributi

Saranno erogati in due tranche (40% in anticipo e 60% a saldo) per la pulizia, e in unica soluzione per gli interventi di accessibilità, previa verifica documentale e rendicontazione dettagliata da trasmettere entro il 30 novembre 2025. L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo della Legge regionale n. 10/1998, modificata con L.R. 55/2022, e rappresenta un impegno concreto per migliorare la fruizione degli arenili pubblici, garantendo spiagge più pulite, sicure e accessibili a tutti, inclusi i cittadini con disabilità motorie.