Sostegno agli investimenti in impianti delle PMI calabresi: pubblicato l’avviso

CATANZARO – Il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango sottolinea come l’Avviso rappresenti “una nuova opportunità da non perdere per le aziende regionali”, in quanto gli investimenti sono orientati a potenziare la competitività e l’evoluzione digitale ed ecologica delle aziende.

“Gli incentivi per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari è una nuova e grande opportunità per le aziende Calabresi,” spiega in una nota Il Presidente del Polo Digitale Calabria Emilio De Rango ”il bando , indetto dal Dipartimento Sviluppo Economico e attrattori Culturali, che sostiene gli investimenti delle PMI realizzati in Calabria, favorisce modelli di produzione che facciano da colonna portante nella transizione ecologica e digitale.

E’ una opportunità da non perdere, l’incentivo può essere impiegato in tutti i settori produttivi, delle micro piccole e medie imprese presenti sul nostro territorio regionale, escluse – le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; le imprese operanti nei settori di cui all’Art. 13 del Reg. 651/2014.

“Mi auguro che l’incentivo“ sostiene il Presidente De Rango “possa raggiungere tutte le aziende regionali che mirano alla crescita esponenziale delle loro imprese attraverso il miglioramento e la razionalizzazione dei processi produttivi resi possibili dall’implementazione dell’innovazione tecnologica.

Attingere ad una risorsa”, continua De Rango, “in forma di incentivo, che possa sostenere e guidare le imprese verso l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, oggi rappresenta un punto di forza per le aziende che intendono trasformare il proprio modello di business in un nuovo modo di concepire il lavoro legato ai nuovi metodi che sono dettati dall’evoluzione dei processi digitali integrati nelle nuove infrastrutture tecnologiche fino ad raggiungere processi automatizzati controllati dall’intelligenza artificiale.

Abbiamo dato l’incarico, “afferma il Presidente De Rango” di seguire le aziende nel percorso di istruzione pratiche e di consulenza al Dott. Massimo DonatoCoordinatore Regionale del Polo Digitale Calabria con delega agli incentivi e allo sviluppo economico delle imprese”

Gli investimenti dovranno essere finalizzati a potenziare la competitività e l’evoluzione digitale ed ecologica delle imprese. Le azioni ammissibili riguardano la transizione ecologica (risparmio energetico, uso efficiente delle risorse, packaging intelligente) e digitale (tecnologie aggiornate, ottimizzazione dei processi). Sono inclusi anche investimenti per nuovi modelli organizzativi e processi aziendali innovativi.

La dotazione finanziaria complessiva è di € 25.000.000 ed è finalizzata a dare sostegno alla competitività del tessuto produttivo regionale ed a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI con la prospettiva di incentivare l’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI. Ogni impresa potrà richiedere da un minimo di € 30.000,00 ad un massimo di 500.000,00 €

Le domande presentate saranno esaminate con le modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento e, sulla base degli elementi di ricevibilità e ammissibilità, pertanto verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L’Avviso ed i relativi allegati sono disponibili nel portale Calabria Europa al seguente link: Avviso pubblico per il sostegno agli investimenti in impianti e macchinari delle PMI.

Conclude il Presidente De Rango “in considerazione della complessità delle procedure di candidatura, abbiamo attivato nella sede Regionale del Polo Digitale Calabria uno sportello informativo gratuito che permetterà di dare risposte e supporto ai titolari e/o dirigenti di aziende interessati a partecipare al bando.