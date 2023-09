Pubblica amministrazione verso i 700mila pensionamenti. FP Cgil Calabria: «stabilizzare tutti i precari»

COSENZA – A seguito dei 700.000 pensionamenti previsti nella Pubblica Amministrazione entro il 2030, la Funzione Pubblica Cgil Calabria è fortemente preoccupata, in quanto si rischia nei prossimi anni di non poter più garantire all’utenza il minimo dei servizi pubblici essenziali.

“Come organizzazione sindacale siamo dell’avviso che tutto ciò possa trovare risoluzione solo attraverso un ricambio generale con nuove assunzioni per innovare tutta la Pubblica Amministrazione attraverso i concorsi, lo scorrimento delle graduatorie attuali e la stabilizzazione di tutti i precari e tal proposito non possiamo che evidenziando che lavorando negli uffici pubblici da anni, hanno acquisito esperienza, professionalità e formazione sul campo.

Per quanto riguarda il comparto dei Ministeri, la Fp Cgil, storicamente riconosciuta quale organizzazione sindacale che tutela tutti i lavoratori e soprattutto i cittadini che versano in condizioni di disagio sociale, per il grande senso di responsabilità, impegno e passione che da sempre caratterizza la Cgil, evidenzia fin d’ora che nessun lavoratore, a prescindere se iscritto sarà lasciato da solo, fino alla stabilizzazione definitiva”.

La Fp Cgil formula i miglioria auguri ai neoassunti cancellieri che prenderanno servizio nei prossimi giorni unitamente agli ex tirocinanti che dal 6 settembre avranno un contratto a tempo determinato da operatore giudiziario per 18 ore settimanali e per 18 mesi, che dovrà rappresentare solo un punto di partenza, tenuto conto che vi è già la disponibilità dei fondi si metteranno in campo tutte le azioni necessarie per ottenere la proroga e l’aumento delle ore, per accompagnarli alla stabilizzazione unitamente ai colleghi UPP Data Entry del Pnrr di tutti i Ministeri.