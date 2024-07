Prova ad eludere i controlli, beccato con 8 involucri di hashish: denunciato 18enne

CROTONE – L’attenta attività di controllo del territorio effettuata ha portato, nel crotonese, al sequestro di diverse dosi di hashish, pronte per lo smercio, e alla denuncia di un giovane di 18 anni.

L’equipaggio di una volante, in Via Giorgio La Pira, ha notato un giovane nella veranda di una abitazione il quale, alla vista dell’auto, si è diretto di corsa verso casa. Gli agenti, si sono resi conto che il giovane volesse eludere un controllo, così lo hanno raggiunto dentro casa dove, si avvertiva un forte odore di hashish. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare e si è scoperto che all’interno dell’abitazione il giovane custodiva 8 involucri di stupefacente di cui si stava disfacendo, gettandoli nel water, nonché un bilancino elettronico di precisione con tracce di sostanza, e altro materiale per il confezionamento delle dosi.

Pertanto, i poliziotti hanno sequestro il materiale rinvenuto e, dopo le formalità di rito, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.