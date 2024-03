Protesta Sì Cobas in Cittadella «scorrimento graduatoria OSS dell’Annunziata di Cosenza»

CATANZARO – Il Si Cobas Calabria con la manifestazione che si è tenuta oggi, chiede lo scorrimento della graduatoria OSS dell’Annunziata di Cosenza (delibera n.358/2021 del 30/07/2021). “Ora con i nuovi fabbisogni e piani di assunzione, si deve esaurire questa graduatoria che ricordiamo – scrive il sindacato – lo scorso anno fu prorogata con legge regionale appositamente per avere a disposizione risorse umane senza sprecare ulteriori soldi pubblici”.

Una delegazione ha incontrato il direttore del Dipartimento Tutela della Salute, Tommaso Calabrò, ed il sub commissario al piano di rientro Ernesto Esposito, e la riunione “è stata molto proficua”.

“E’ stato esposto ciò che la struttura commissariale e il dipartimento tutela della salute stanno facendo con le aziende sanitarie e asp provinciali affinché tutto vada nella direzione dello scorrimento della suddetta graduatoria. Le aziende sanitarie e asp provinciali in modo formale, sono state informate di documenti importanti che indicano nella graduatoria di Ao Cosenza degli OSS, l’unica soluzione per assumere a tempo indeterminato, come prevede la legge per i piani di assunzione”.

Altro passaggio importante, fa sapere il sindacato, è che “la struttura commissariale ha autorizzato tutte le assunzioni di Oss necessarie affinchè la graduatoria sia terminata“.

“Il Si Cobas Calabria sta collaborando a stretto raggio tra dipartimento tutela della salute, aziende sanitarie e asp provinciali affinché i tempi sia congrui per svolgere tutte le procedure di assunzione. Siamo soddisfatti di quanto la struttura commissariale e il dipartimento tutela della salute hanno prodotto per risolvere questa vertenza che da tanti anni viene seguita con attenzione è oggi possiamo vedere una luce in fondo al tunnel.

Abbiamo denunciato le problematiche di alcuni avvisi a tempo determinato uno per Oss dell’azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco (delibera n.651/2022 del 25/10/2022) dove abbiamo chiesto chiarezza perché questa graduatoria (previo utilizzo della graduatoria OSS di Ao Cosenza come da disposizioni regionali) si può utilizzare per sostituire il personale assente in modo provvisorio (gravidanze, aspettative, infortuni etc etc)”.

“Abbiamo inoltrato altra documentazione alla struttura commissariale e sperare che si possa aprire uno spiraglio e permettere di sostituire il personale assente in modo provvisorio. Un altro avviso che abbiamo denunciato è quello sempre dell’Azienda ospedaliero universitaria Renato Dulbecco (delibera N. 705/2022 del 11/11/2022) un avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento a tempo determinato pieno per sei mesi di n. 11 operatori tecnici multifunzione cat. Bs., un anomalia tutta calabrese che il Si Cobas Calabria ha chiesto di capire come si possano impegnare le unità rimaste in questa graduatoria”.

Roberto Laudini e Simone Scandale – coordinatori regionali Si Cobas Calabria – ribadiscono la loro soddisfazione per quanto appresso oggi ma non abbasseranno la guardia anzi; saranno pronti alla lotta continua per raggiungere gli obbiettivi prefissati.

“In conclusione stiamo chiedendo da tempo che Azienda Zero sia funzionante a tutti gli effetti e gestire i nuovi concorsi per le figure sanitarie mancanti è la dove ci sia urgenza ribadiamo l’utilizzo della mobilità regionale ed extra regionale per coprire posti a tempo indeterminato, No alle manifestazioni di interesse che servono solo ai sindacati politici per fare le loro tessere e i loro giochetti di potere”.