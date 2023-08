ROMA – È operativo, dal primo agosto, il Registro nazionale delle protesi del seno messo a disposizione dal ministero della Salute dove le Regioni che hanno già sottoscritto il relativo accordo, ovvero Marche, Calabria, Valle d’Aosta e Campania, potranno iniziare la raccolta dei dati nei rispettivi registri regionali.

L’Italia è il primo Paese al mondo che dispone di un registro ad alimentazione obbligatoria da parte dei chirurghi che impiantano o rimuovono protesi sul territorio nazionale. L’infrastruttura informatica, strumento unico per migliorare la sicurezza dei pazienti, sarà alimentata con i dati provenienti dai registri regionali e provinciali.

Tutte le Regioni e Province autonome hanno aderito all’utilizzo della piattaforma, in accordo con il Regolamento sull’istituzione del registro nazionale approvato nel 2022 ed entrato in vigore a febbraio scorso. Gli operatori sanitari che effettuano interventi di impianto o rimozione di una protesi mammaria nelle strutture sanitarie operanti nelle Regioni già attive sono tenuti a registrare le procedure chirurgiche eseguite. Prima di effettuare l’intervento chirurgico occorre somministrare al paziente la scheda informativa, il consenso informato e l’informativa privacy per i registri regionali e per il registro nazionale.