Proiettili e droga trovati dai carabinieri. Recuperate 150 munizioni, marijuana, eroina e cocaina

VIBO VALENTIA – I carabinieri di Soriano Calabro e dello Squadrone Cacciatori, nell’ambito dell’attività coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo, per contrastare la circolazione illegale di armi, hanno effettuato una serie di controlli nella parte vecchia di Gerocarne, composta per lo più da costruzioni in stato di abbandono. I militari, dopo avere accertato movimenti sospetti nella zona, hanno proceduto ad un capillare controllo dei fabbricati trovando 150 munizioni per pistola calibro 9×21 in perfetto stato di conservazione oltre a 126 grammi di marijuana, 5 di eroina e 1 di cocaina, un bilancino elettronico per la pesatura delle dosi. Le indagini proseguono per accertare la provenienza delle munizioni e dello stupefacente.

