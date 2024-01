Progetto Wolfnext in Aspromonte, in un video l’interazione tra un lupo e una volpe

REGGIO CALABRIA – Continuano le attività di monitoraggio del lupo all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, grazie al progetto “WOLFNExT Parchi a sistema per il futuro del Lupo in Italia”, in cui sono coinvolti 17 parchi Nazionali. Un team di zoologi dell’Associazione Ge.Co. è, infatti, impegnato da inizio 2023 in attività di fototrappolaggio, snow-tracking, wolf- howling e raccolta dei campioni biologici finalizzata alle indagini genetiche.

Nei frammenti video, l’emozionante interazione tra un lupo e una volpe. La ripresa del concitato momento è stata possibile grazie ad una fototrappola dell’associazione MedAmbiente (gruppo Asprotrek) di Marina di Gioiosa Ionica che, opportunamente formata, partecipa in forma volontaria ad alcune attività del progetto. Non ci resta che aspettare la prima neve che permetterà al gruppo di lavoro di effettuare lo snow-tracking, un metodo di campionamento non invasivo che segue le impronte dei lupi sulla neve, tracciando i loro spostamenti.

Ricordiamo che monitorare il lupo all’interno delle are protette, è l’obiettivo principale del progetto “WOLFNExT Parchi a sistema per il futuro del Lupo in Italia” che vede coinvolto il Parco Nazionale dell’Aspromonte e altri 16 parchi italiani in attività volte alla salvaguardia della specie. Il progetto “WOLFNExT – parchi a sistema per il futuro del lupo in Italia”, avrà la durata di due anni.