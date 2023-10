Progetti di ricerca falsi per evadere il fisco: arrestato il neo commissario Arpacal

ROMA – Progetti di ricerca falsi per evadere il fisco: con questa accusa la Procura di Roma ha ordinato l’arresto (ai domiciliari) per Carlo Mario Medaglia, neo commissario Arpacal ed ex prorettore all’università Link Campus. Nel mirino della maxi truffa all’erario anche una sua collaboratrice: per lei e Medaglia i pm hanno anche disposto la confisca di conti correnti e beni per il valore totale di 24 milioni di euro, equivalente al profitto della presunta frode. I reati contestati sono quelli di indebita compensazione e dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.

La Regione Calabria: revocato incarico a Carlo Mario Medaglia

“Il professor Carlo Maria Medaglia – raggiunto oggi da una misura cautelare, a seguito di un’inchiesta della Procura di Roma e della Guardia di Finanza – non ha ancora lavorato un solo giorno in Arpacal. Il decreto del presidente della Giunta regionale indispensabile per ratificare la sua nomina, infatti, non è stato ancora firmato dal governatore Roberto Occhiuto. In considerazione dei fatti emersi nelle ultime ore, il Dpgr non verrà emanato e la delibera attraverso la quale la Giunta aveva individuato il professor Carlo Maria Medaglia come nuovo commissario straordinario dell’Arpacal verrà revocata”. È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione Calabria.

Progetti di ricerca falsi per evadere il fisco

I fatti risalgono al 2020. Gli investigatori hanno svelato un complesso sistema di frodi gestito da Medaglia, uno dei vertici dell’università privata Link, ex prorettore alla ricerca e docente. Il fine, per i pm, era quello di ‘vendere’ pacchetti di risparmio fiscale attraverso una collaudata emissione di false fatturazioni utilizzate in dichiarazione per abbattere i debiti erariali e per beneficiare di crediti d’imposta mai maturati.

Grazie alla Link e a un consorzio a questa collegata, sono accusati di aver garantito l’avvio di falsi progetti di ricerca e sviluppo a oltre 20 società, consentendo a queste ultime l’illecito utilizzo di crediti d’imposta.