Prodotti spacciati per Igp, scatta la multa per il gestore di un lido

CIRÒ MARINA (KR) – Nel menù del ristorante all’interno dello stabilimento balneare aveva inserito pietanze a base di prodotti tipici tutelati con marchio ‘Igp’, ma poi utilizzava prodotti locali convenzionali non riconducibili alla speciale categoria. I carabinieri del nucleo tutela agroalimentare hanno sanzionato, a Cirò Marina, il titolare di un lido con servizio di ristorazione con una multa di 4mila euro come previsto per la detenzione finalizzata alla commercializzazione o immissione in consumo di prodotti privi di denominazione protetta.

L’attività ispettiva, inserita nell’ambito dell’Operazione Wave che ha riguardato una serie di controlli espletati dai reparti speciali dell’Arma dei carabinieri e mirati a verificare il rispetto delle norme in materia ambientale ed agroalimentare delle strutture balneari, ha interessato anche le strutture balneari presenti nel comune di Cirò Marina con l’obiettivo nella stagione in corso di tutelare cittadini e turisti.