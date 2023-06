Processo Rinascita Scott per 343 imputati: Gratteri chiede migliaia di anni di carcere

CATANZARO – rCondanne per migliaia di anni di carcere sono state chieste dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri a conclusione della requisitoria nel processo Rinascita Scott contro presunti capi e gregari delle cosche di ‘ndrangheta del Vibonese e colletti bianchi, politici, imprenditori, accusati di avere favorito le ‘ndrine.

La lettura delle richieste è ancora in corso ma già dopo i primi 100 nominativi, dei 343 imputati, il numero degli anni richiesti è superiore a 1.300. Per il principale imputato, l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, la richiesta di condanna è stata di 17 anni di reclusione.