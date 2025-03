Processo “Fincalabra”: prosciolti tutti gli imputati. Era contestato un presunto danno da 1,8 milioni

- Advertisement -

CATANZARO – Sono stati tutti prosciolti gli imputati nel processo relativo alla Fincalabra nato dall’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro sulla presunta distrazione dei fondi di derivazione comunitaria, per un ammontare di oltre 46 milioni di euro, affidati dalla Regione alla società Fincalabra per la realizzazione delle finalità dell’ente e caratterizzate, pertanto, da destinazione vincolata. La vicenda, che risale al 2015, riguardava la conclusione di operazioni di investimento finanziario con classi di rischio alte in base alla classificazione MiFID in violazione delle norme comunitarie di riferimento.

Il processo che vedeva coinvolti oltre al Presidente di Fincalabra Luca Mannarino difeso dall’avvocato Carmine Curatolo, il consigliere di amministrazione, nonché l’Area manager di Banca Widiba (MPS), Francesco Candelieri, difeso dagli avvocati Carlo Corte e Angelo Nicotera, nonché il funzionario Widiba Mario Galassini difeso dall’avv. Federico Febbo. Si contestava un presunto danno nei confronti di Fincalabra di circa un milione e ottocentomila euro, a seguito di un investimento fatto con banca Widiba di circa 46 milioni di euro. I difensori hanno espresso grande soddisfazione per l’accoglimento da parte del collegio giudicante, dell’articolata questione in punto di diritto che al momento non ha precedenti.

È stata accolta, infatti, la derubricazione del reato di peculato di cui all’art 314 cp nella fattispecie più gradata di cui all’art 314 bis, e cioè, indebita destinazione di denaro o cose mobili, cosiddetto peculato per distrazione, di nuovo conio, sanzionata con una pena più mite. Il Tribunale collegiale di Catanzaro, presieduto dalla Dr.ssa Gennaro, accogliendo la questione difensiva ha ritenuto di applicare tale fattispecie, prosciogliendo tutti gli imputati e disponendo il dissequestro di tutti i beni sottoposti al vincolo ablatorio.