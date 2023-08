COSENZA – Stop all’estate in Calabria e al caldo afoso delle ultime settimane per almeno 3 giorni. La notizia meteo più rilevante per la nostra regione, dopo settimane dominate dal caldo africano e con temperature record, è il ritorno delle piogge. Seppur sotto forma di acquazzoni e rovesci (ma anche con la possibilità di qualche temporale), nel primo fine settimana di agosto assisteremo ad una pausa dell’estate. Previsto un netto guasto del tempo provocato da una perturbazione atlantica che interesserà prima le regioni del Nord e del Centro con fenomeni anche intensi, possibili nubifragi grandinate. Poi, l’aria fresca raggiungerà a partire dalle prime ore di sabato anche le regioni del Sud dove, oltre ad un deciso calo delle temperature, si assisterà ad un rinforzo dei venti con aumento del moto ondoso e l’arrivo delle piogge.

Stop all’estate in Calabria. Poi torna il caldo africano

Proprio nel fine settimana, dunque, anche il Sud e la Calabria risentiranno degli strascichi di di quello che è un vero e proprio ciclone atlantico, che in queste ore sta investendo l’Inghilterra con contesto decisamente più dinamico. Tra sabato e domenica in Calabria sono previsti acquazzoni, rovesci e qualche temporale, con un vero e proprio crollo delle temperature anche di 10 gradi. I venti ruoteranno da nord ovest e l’arrivo del Maestrale, spazzerà la calura africana che negli ultimi giorni era tornata a far sentire i suoi effetti. Tutto si risolverà comunque nel giro di 48/72 ore, visto che già a partire dalla prossima settimana l’anticiclone africano sarà nuovamente pronto a spostare la sua azione verso il Mediterraneo.