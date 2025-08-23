HomeCalabria

Prime bordate – Straface (Fi) «I calabresi non si faranno fregare dalla sinistra e da questa accozzaglia»

La consigliera regionale di Forza Italia attacca il campo larghissimo del centrosinistra «solo a leggere i nomi dei 12 partiti che sosterranno la candidatura di Tridico viene da ridere, Tutti apparentemente uniti per conquistare il potere»

COSENZA – “Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Federazione riformista, Partito socialista italiano, Italia viva, Azione, +Europa, Partito repubblicano, Demos, Mezzogiorno federato e Rifondazione comunista. Già solo a leggere i nomi dei 12 partiti che sosterranno la candidatura di Tridico viene da ridere. Roba da fare impallidire l’ormai famosa e disastrosa esperienza dell’Unione di Prodi. Gli italiani ancora tremano nel ricordare quella ridicola esperienza di governo“. È quanto afferma in una dichiarazione, Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia.
“Adesso qualcuno – aggiunge – vorrebbe rinnovare quella devastazione anche in Calabria, con forze politiche distanti anni luce, con idee diametralmente opposte sui temi più rilevanti del governo del territorio: dal lavoro alla sanità, dall’energia alle infrastrutture, dal welfare al turismo, dall’attrazione degli investimenti allo sviluppo economico. Tutti apparentemente uniti oggi con il solo obiettivo di conquistare il potere, tutti in guerra uno contro l’altro dal giorno dopo le elezioni. Da Azione a Rifondazione Comunista, con in mezzo renziani, grillini, socialisti e ogni ex senza più una patria politica. Un popcorn. I calabresi, ne siamo straconvinti, non si faranno fregare dalla sinistra e da questa accozzaglia
