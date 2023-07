Prima la lite furibonda, poi li investe: una vittima e un ferito

REGGIO CALABRIA – Un’accesa discussione finita in un omicidio. E’ accaduto alle prime ore di oggi, poco prima delle 4, in una stazione di servizio sulla Statale 106 jonica a Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria. Il bilancio è di una vittima, un cittadino extracomunitario Moussine El Rhannaoui, di 27 anni, e un uomo originario di Melito Porto Salvo rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni.

Secondo quanto emerso, tutto sarebbe nato da una furibonda lite tra le vittime e una terza persona, un reggino, il quale sarebbe salito a bordo di un’auto e innestata la marcia, li avrebbe travolti per poi fuggire. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto la polizia scientifica, e le indagini serviranno a chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Sono in corso intanto, le ricerche dell’uomo, un pregiudicato di 42 anni.