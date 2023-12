Prima la lite al bar, poi i colpi di pistola: ferito un giovane

SORIANELLO (VV) – Un giovane di 27 anni è rimasto ferito a seguito di una sparatoria avvenuta a Sorianello nella tarda serata di ieri. Secondo quanto emerso tutto sarebbe nato a seguito di una lite all’interno di un bar, poi degenerata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ci sarebbe stata una discussione animata trasformatasi in una lite.

Alcune delle persone coinvolte si sarebbero allontanate per poi fare ritorno al bar armate. Poi hanno raggiunto il giovane ferito sotto la sua abitazione per colpirla. Il 27enne è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo per la ferita ad un polpaccio.