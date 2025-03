Prevenzione della violenza genere e recupero degli autori di maltrattamenti: intesa in Consiglio regionale

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Il protocollo d’intesa prevede la promozione di azioni congiunte e condivise per la prevenzione della violenza di genere e per il contenimento del rischio di recidiva degli uomini maltrattanti. L’intesa è stata sottoscritta ieri, a Palazzo Campanella, tra la Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna (Crpo) e l’Associazione italiana mediatori penali (A.i.me.pe.). L’intesa è stata sottoscritta, per i rispettivi organismi, dalle presidenti Anna De Gaio e Maria Cristina Ciambrone.

“L’A.i.me.pe, impegnata da anni attivamente nella strutturazione di percorsi idonei per soggetti maltrattanti, punta a responsabilizzare i medesimi lavorando su una revisione critica e sul disvalore dei loro comportamenti. La Commissione e l’Associazione, pertanto, nella predisposizione di strategie comuni tese ad arginare qualsiasi forma di violenza di genere, intendono muoversi sinergicamente in una prospettiva preventiva: sia incoraggiando l’adozione da parte del reo di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, sia attraverso attività di formazione e di educazione in relazione all’obiettivo del contrasto alla violenza di genere”. La Commissione in sinergia con l’associazione ritiene necessario attuare strategie congiunte per arginare qualsiasi forma di violenza di genere, promuovendo azioni di supporto al reo per permettergli una rivisitazione del proprio agito deviante.