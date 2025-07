Presunti illeciti al liceo Galilei di Lamezia, Gup annulla la richiesta di rinvio a giudizio per la preside

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Svolta nel caso che coinvolge la dirigente scolastica del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme Teresa Goffredo. Il Gup del Tribunale di Catanzaro ha accolto l’eccezione presentata dagli avvocati Giuseppe Spinelli e Domenico Sinopoli, dichiarando nullo il provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio per le accuse di falso e altri reati connessi ai presunti illeciti avvenuti all’interno dell’istituto. Con la decisione del Gup, l’intero procedimento giudiziario torna ora alla fase delle indagini preliminari, consentendo alla dirigente scolastica una difesa piena e completa sin da subito, anche alla luce dei precedenti provvedimenti giurisdizionali che avevano già rigettato le misure cautelari richieste nei suoi confronti.

I fatti contestati

Secondo quanto emerso nei mesi scorsi, al centro dell’inchiesta ci sarebbero presunti accessi abusivi al registro elettronico con manipolazione dei voti, fatti che si sarebbero verificati tra gennaio e giugno 2023, oltre a presunti maltrattamenti ai danni di tre docenti dell’istituto. Le indagini non coinvolgono solo la dirigente scolastica, ma anche altri docenti, un avvocato e un finanziere, tutti accusati – a vario titolo – di accesso abusivo a sistema informatico, falso ideologico e materiale. Dopo quasi un anno di indagini, la Procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per tutti gli indagati. Ma la parola è poi passata ai difensori e al Gup, che ha riconosciuto la validità delle eccezioni di nullità, bloccando così l’avvio del processo. Gli atti tornano quindi in mano alla Procura di Catanzaro, che dovrà valutare se riavviare l’azione penale e, in caso, con quali modalità e tempistiche.