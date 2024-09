Prende fuoco la palestra di una scuola: difficili le operazioni di spegnimento – FOTO e VIDEO

FRANCICA (VV) – Un incendio sta interessando un edificio adibito a palestra nel territorio del comune di Francica, nel Vibonese. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso e si presenta particolarmente difficoltoso per via dei materiali altamente infiammabili di cui è costituita la struttura e le attrezzature interne. Diverse le squadre dei vigili del fuoco impegnate nell’opera di spegnimento. La natura del rogo sarà possibile stabilirla solo una volta domate le fiamme.

