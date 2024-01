Prende a morsi un poliziotto e ne ferisce un altro con un chiodo: arrestato

LAMEZIA TERME (CZ) – Misura cautelare in carcere a Catanzaro per un cittadino somalo di 23 anni, senza fissa dimora, che si è reso protagonista dell’aggressione nei confronti di un poliziotto della Polfer di Lamezia Terme davanti alla stazione centrale della città calabrese e successivamente di un altro agente in commissariato.

L’uomo, proveniente dalla Sicilia, è stato giudicato per direttissima, in attesa del processo ed è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni, poiché con un grosso chiodo ha provocato ferite alla mano del primo agente finito al Pronto soccorso. Successivamente, in commissariato si era scagliato contro un altro agente ferendolo a morsi.

L’episodio trae origine da una precedente aggressione dell’uomo ai danni del proprietario di un’auto che egli stesso, in evidente stato di alterazione, aveva poco prima danneggiato. Subito dopo, l’arrivo degli agenti della Polizia ferroviaria lametina, verso i quali l’extracomunitario si è scagliato contro. Da qui il fermo, l’arresto e poi il processo per direttissima.