Premi da 10mila euro non riscossi, anche nel Cosentino: ultimi giorni per incassare le vincite del SuperEnalotto

ROMA – Scade il tempo per incassare tre dei premi da 10mila euro messi in palio a giugno scorso dal SuperEnalotto SuperStar nell’ambito dell’iniziativa straordinaria “Weekend da Sogno”. Su 1.000 premi garantiti distribuiti durante quattro estrazioni speciali, sono ancora tre quelli non riscossi in Calabria. Secondo quanto riportato da Agipronews, i premi in questione sono stati giocati nei seguenti punti vendita:

– Ionadi (VV): Bar Tabacchi Mazza in Via Nazionale 162 – scadenza 18 settembre;

– Spezzano Albanese (CS): Tabacchi Diodati in Via della Libertà 47 – scadenza 19 settembre;

– Taurianova (RC): Bar Tabacchi Moscato in Via Vescovo Ganini 2 – scadenza 26 settembre

Chi ha partecipato all’iniziativa dovrebbe controllare al più presto la ricevuta di gioco: ogni scontrino riporta infatti un codice univoco utile per verificare l’eventuale vincita. Il controllo può essere effettuato tramite il sito ufficiale SuperEnalotto.it , l’App SuperEnalotto, o direttamente nei punti vendita Sisal autorizzati. Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma, nei Punti Pagamenti Premi o in punti vendita abilitati, presentando la ricevuta originale e un documento d’identità valido.

Il termine per la riscossione è di 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale e che i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno scadranno rispettivamente il 18 e 19 settembre. Quelli delle estrazioni del 27 e 28 giugno dovranno essere reclamati entro il 25 e 26 settembre. Chiunque abbia giocato in quelle date e in quei luoghi è invitato a verificare immediatamente la propria ricevuta: 10mila euro potrebbero attendere ancora il legittimo vincitore.