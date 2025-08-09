Prelevava la droga da un’aiuola per poi spacciarla, arrestato dai carabinieri

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – I carabinieri di Mileto hanno hanno scoperto un sistema ben collaudato. Nel corso di una operazione finalizzata a contrastare lo spaccio di droga nella frazione Paravati di Mileto, nel vibonese, i militari hanno arrestato e posto ai domiciliari un soggetto di 41 anni. L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il quarantunenne prelevava la droga da un’aiuola per poi spacciarla e due ‘clienti‘ sono stati trovati con 7 grammi di hashish. L’uomo è stato rintracciato nei pressi di una casa di campagna di sua proprietà, e po condotto davanti al luogo dove veniva nascosta la droga dove è stato recuperato un panetto di hashish del peso di oltre 38 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha inoltre portato al sequestro di 3.780 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita.