Precipita dal secondo piano di una palazzina, 26enne trasportato in elisoccorso

VIBO VALENTIA – Precipita dal secondo piano ma non sarebbe in pericolo di vita. Un giovane di 26 anni si trova ricoverato al Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove è arrivato in elisoccorso con diverse ferite agli arti e al volto. Il giovane è precipitato dal secondo piano di una palazzina che si trova proprio nel centro di Vibo. È accaduto nelle prime ore del pomeriggio. Dopo un primo intervento del 118 si è deciso per il trasferimento in elicottero nel nosocomio del capoluogo, mentre sul posto sono giunti i carabinieri per accertare cosa sia accaduto. Non si esclude che il giovane possa aver tentato di togliersi la vita.

