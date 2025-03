Poste Italiane assume operatori di sportello a tempo indeterminato. Basta anche il diploma – DOMANDE

- Advertisement -

COSENZA – Nuove opportunità di lavoro con Poste Italiane che ha aperto una procedura per la selezione di operatori di sportello da inserire nelle filiali di tutta Italia. Le persone interessate possono inviare la loro candidatura entro e non oltre le 23:59 del 16 marzo, utilizzando l’apposita procedura online. Poste Italiane è la più grande infrastruttura di servizi del Paese, con circa 119.000 dipendenti e 45 milioni di clienti. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi in ambito logistico, finanziario, assicurativo, pagamenti, telefonia e settore energetico. Ai candidati viene offerto un contratto a tempo indeterminato, con lavoro sia part-time che full-time, formazione continua con corsi tecnici e specialistici e possibilità di sviluppo e carriera. Nell’invio delle domande sarà possibile inserire un massimo di due province.

Operatori di sportello: di cosa si occupano

“Come Operatore di sportello, sarai il volto di Poste Italiane, interagendo quotidianamente con i clienti e rispondendo alle loro diverse esigenze. Questo ruolo richiede competenze relazionali e comunicative di alto livello, con una forte attenzione alla qualità del servizio. Sarai coinvolto nella promozione e vendita di prodotti e servizi, sempre nel rispetto delle normative aziendali e degli standard di eccellenza. Ti occuperai anche di risolvere le problematiche dei clienti con un approccio proattivo, organizzato e digitale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali. La tua responsabilità e il tuo impegno saranno cruciali per garantire la soddisfazione della clientela e per migliorare costantemente la qualità dei servizi offerti.

Chi cerchiamo

“Sei un laureato o un diplomato, motivato a entrare a far parte di un’azienda solida, dinamica e attenta alle esigenze delle persone? Se hai passione per il servizio al cliente, spirito di iniziativa e desiderio di crescere professionalmente, questa è l’opportunità giusta per te!”.

Requisito minimo:

Diploma di scuola media superiore quinquennale con votazione minima di 70/100 (o 42/60). Le risorse selezionate avranno l’opportunità di intraprendere un percorso di formazione continua che comprenderà affiancamenti sul campo, corsi tecnici e specialistici, e sviluppo delle competenze legate ai nostri prodotti e servizi. Inoltre, offriamo la possibilità di intraprendere percorsi di sviluppo, con avanzamenti basati sul merito.

Cosa offriamo:

Contratto di assunzione a tempo indeterminato.

Orario di lavoro part-time o full-time

Un ambiente di lavoro stimolante, con opportunità di sviluppo e di carriera.

Sedi di lavoro: intero territorio nazionale in relazione alle specifiche necessità aziendali. Potrai scegliere di candidarti per un massimo di due province, indicandole nell’ultima domanda della sezione “DOMANDE DI CANDIDATURA”.