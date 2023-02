Post diffamatori contro Segre, non risulta indagato il segretario della Lega Barreca

REGGIO CALABRIA – “Il tentativo di delegittimare la Lega e Nicola Barreca si è sciolto come neve al sole. La Procura di Milano – rende noto il commissario regionale della Lega Calabria Giacomo Francesco Saccomanno – ha certificato, in data 07 febbraio 2023 che non esiste alcun procedimento penale a carico dello stesso. E’, pertanto, inconcepibile che giornali a livello nazionale possano fornire notizie inveritiere come quelle comparse negli ultimi giorni. A gran titolo, si è sventolato che il segretario cittadino di Reggio Calabria, appena eletto, potesse essere tra i venti indagati per le minacce ed ingiurie alla senatrice Liliana Segre. Ebbene nulla di ciò, allo stato, è vero! Quindi, un attacco alla persona ed al partito che viene rimandato al mittente, con l’evidente e palese diffamazione:”.

“Ma, siccome non ci nascondiamo dietro il dito, se per ipotesi ci dovesse essere stata una sola segnalazione, qui dobbiamo interrogarci: chi ha passato la notizia e perché? L’articolo 379 c.p. stabilisce “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno …”. Quindi, in conclusione: allo stato non esiste nulla e, quindi, è palese la diffamazione. Se, invece, per ipotesi, dovesse esserci una segnalazione, vi è il reato di rilevazione di segreto relativo ad indagine penale. Noi riteniamo che non vi sia nulla, per come confermato dal nostro segretario, ma, in ogni caso, – secondo Saccomanno – l’azione dei giornalisti interessati è molto grave per l’evidente violazione del codice penale in tutti i casi”.