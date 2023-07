Possibile malore alla guida, donna muore schiantandosi contro un albero

JOPPOLO (VV) – Una donna di 68 anni, Francesca Carmela Barbalace, è morta ieri sera sul lungomare di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia. Per cause, pare, riconducibili ad un malore improvviso la signora ha perso in controllo dell’auto, una Panda, e si è schiantata contro un albero. Sarebbe andata in pensione il Primo di settembre.

Alla sala operativa del 118, intorno alle 20:13, è giunta una telefonata che segnalava la presenza di un’auto finita contro albero. La persona che ha fatto scattare l’allarme ha riferito di un politrauma con perdita di coscienza.

Sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari: dottor Cutrì, infermiere Lo giudice e autista Torcasio della postazione di Tropea che una volta sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i Vigili del Fuoco. Si indaga per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.