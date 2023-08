Porto di Gioia Tauro da record: oltre 17mila teus movimentati da una sola nave: è la ‘Nicola Mastro’

GIOIA TAURO (RC) – Nuovo record per il porto di Gioia Tauro. La gigantesca navi portacontainer MSC “Nicola Mastro”, di recente costruzione, ha fatto ingresso nel mercato nazionale attraverso lo scalo portuale calabrese, primo porto di transhipment d’Italia e tra i più grandi nel circuito internazionale del Mediterraneo.

«Attraccata alle sue banchine, in tempi record, ha visto imbarcare 9.500 containers per una complessiva movimentazione di 17.008 teus. Si tratta di una lavorazione per singola nave che supera tutti i record finora segnati sia a Gioia Tauro che, di riflesso, nel mercato italiano». Lo comunica, in una nota, l’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio che spiega: «Con una lunghezza di 400 metri e una larghezza di oltre 61metri – è detto – la Msc “Nicola Mastro”, intitolata ad uno storico manager della Mediterranean Shipping Company, rientra negli standard delle ultra-large portacontainer che quotidianamente solcano le acque portuali calabresi ma che, in questa occasione, vede segnare il record nella singola movimentazione navale. In crescita costante da anni – conclude la nota – il terminalista MedCenter Terminal Container, nei primi sette mesi dell’anno, ha registrato un ulteriore incremento del 2,5 percento rispetto allo stesso periodo del 2022, riconfermando così il primato nazionale del porto di Gioia Tauro nel settore del transhipment».