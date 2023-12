Porti, M5S attacca: «Salvini sgomita su Ets, su Gioia Tauro si contraddice»

ROMA – “Su Ets e i nuovi meccanismi di tassazione previsti dal Green Deal per le grandi navi nei porti, Salvini sgomita e si dimena da giorni. Le sue parole di questi giorni però cozzano e non poco con l’iter dell’ultima legge di delegazione europea, quando il M5s presentò uno specifico emendamento per tutelare il porto di Gioia Tauro proprio da quei meccanismi, al fine di non compromettere la competitività dello scalo calabrese, oggi tra i porti più importanti del Mediterraneo per il trasporto merci. Quell’emendamento fu bocciato senza neanche essere letto da anima viva nella maggioranza. Quindi registriamo un Salvini che predica bene e razzola, come spesso gli accade, molto male. E nel governo Meloni su questo mood è in abbondante compagnia”. Così in una nota i deputati M5s in Commissione Trasporti Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

