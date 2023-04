Portacontainer in fiamme, oltre 5 ore per spegnere il rogo

GIOIA TAURO – Dalle ore 3.22 i Vigili del Fuoco del comando di Reggio Calabria, distaccamento portuale di Gioia Tauro e distaccamento di Palmi, sono stati impegnati nel porto di Gioia Tauro, per incendio all’interno della motonave portacontainer “Nordic Anna” ormeggiata alla banchina 60/68. Il rogo ha interessato la sala macchine e la sala motori. A bordo della nave numerosi container con materiale vario più alcuni container con materiale infiammabile che fortunatamente non sono stati coinvolti in quanto situati a prua mentre l’incendio si è sviluppato a poppa del natante. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i rimorchiatori dell’area portuale per attaccare l’incendio lato mare raffreddando le paratie esterne dell’imbarcazione, mentre intervento dei vigili del fuoco è valso ad accedere all’interno della motonave, raggiungere la zona dell’incendio ed estinguere lo stesso. Accertamenti in corso circa l’origine del rogo da parte dell’Autorità Portuale. L’intervento si è concluso alle 9 circa.