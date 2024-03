Ponte sullo Stretto, Staine ringrazia Salvini e Princi chiede di ‘fare squadra’

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – “La Regione Calabria c’è sempre stata. Ha sempre sostenuto questa importante quale volano di sviluppo dell’intera Regione. Siamo qui per dare delle rassicurazioni di conferma rispetto alla nostra disponibilità, ma soprattutto per chiedere a tutti i sindaci dei territori interessati di elaborare delle proposte, delle quali intendiamo farci carico assieme alla Società Ponte sullo Stretto di Messina”. Lo ha detto la vice presidente della Giunta regionale Giusy Princi, intervenendo a Villa San Giovanni, alla presentazione, da parte dell’amministratore delegato della società “Stretto di Messina spa”, Pietro Ciucci, del progetto del ponte.

“Io dico non facciamo un minestrone – ha aggiunto la Princi in relazione ad alcune opere chieste da alcuni sindaci – ma entriamo nel merito della infrastruttura al di là di quelle che sono le lamentele legate ad altro, per le quali si sta intervenendo. Facciamo squadra perché i grandi temi non hanno colore politico, ma sono legati al cambiamento infrastrutturale del territorio. Era proprio questo l’intento dell’incontro odierno: affiancare alla presentazione del progetto, al Consiglio comunale ed alla Commissione territorio della città, le altre esigenze, perché siamo profondamente convinti della necessità di lavorare in termini di sistema”.

Ponte Stretto, Staine: “Concreto progetto di sviluppo per il nostro territorio”

«La realizzazione del ponte sullo Stretto agevolerà notevolmente i flussi commerciali e logistici, permettendo un trasporto più rapido. In particolare, per la Calabria significherà beneficiare di una maggiore connettività con il resto del paese e con l’Europa, facilitando gli scambi commerciali e l’accesso ai mercati. Ciò potrebbe stimolare la crescita economica attraverso l’attrazione di investimenti e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali. La realizzazione del ponte, inoltre, genererà una domanda di manodopera per la sua costruzione e successiva manutenzione. Questo potrebbe portare a una creazione di posti di lavoro diretti e indiretti nel settore edilizio e in altri settori correlati, offrendo opportunità occupazionali alla popolazione locale.

Non da ultimo, la costruzione del ponte consentirà lo sviluppo di infrastrutture di supporto, come strade, ferrovie e servizi pubblici. In sintesi, si tratta di un’opportunità significativa per la Calabria che offre vantaggi in termini di sviluppo economico, crescita dell’occupazione, turismo, sviluppo infrastrutturale e attrattività per gli investimenti. Un grande progetto che doterà la nostra regione di infrastrutture all’avanguardia e maggiori collegamenti: una Calabria finalmente connessa e raggiungibile».

Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine intervenendo in video collegamento questa mattina nella Sala consiliare “Caracciolo” al Comune di Villa San Giovanni, dove è stato presentato dall’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci, assieme ai progettisti e ai tecnici, il progetto del Ponte sullo Stretto. «Ringraziamo – ha poi concluso la Staine – il ministro Matteo Salvini che con la sua determinazione e lungimiranza ha riportato la Calabria al centro dell’agenda politica, abbandonando l’idea assistenzialista e puntando su un concreto progetto di sviluppo per il nostro territorio».